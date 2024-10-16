ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:17

Суд Петербурга отправил под домашний арест сотрудников ДПС из-за взяток

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил под домашний арест сотрудников ДПС из-за взяток

Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для двух инспекторов ДПС Александра Клюхина и Андрея Батракова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 16 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в 2022 году Батраков получил 200 тысяч рублей за то, что не стал вносить данные оп пьяном водителе, которому по итогу удалось избежать лишения водительских прав.

В 2024 году его коллега Клюхин тоже попался на взятке в размере 95 тысяч рублей и 150 тысяч рублей от двух пьяных водителей. Он в суде свою вину признал.

Тоже самое касается и Батракова. Им обоим назначили меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 декабря 2024 года. Им запрещено покидать жилище без разрешения следствия, общаться с кем-либо, а также пользоваться почтой и интернетом.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама