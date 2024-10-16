Суд Петербурга отправил под домашний арест сотрудников ДПС из-за взяток

Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для двух инспекторов ДПС Александра Клюхина и Андрея Батракова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 16 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в 2022 году Батраков получил 200 тысяч рублей за то, что не стал вносить данные оп пьяном водителе, которому по итогу удалось избежать лишения водительских прав.

В 2024 году его коллега Клюхин тоже попался на взятке в размере 95 тысяч рублей и 150 тысяч рублей от двух пьяных водителей. Он в суде свою вину признал.

Тоже самое касается и Батракова. Им обоим назначили меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 декабря 2024 года. Им запрещено покидать жилище без разрешения следствия, общаться с кем-либо, а также пользоваться почтой и интернетом.

Фото: ЗАКС.Ру