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Новости 20:54

Медведев считает, что после победы в СВО нужно готовиться к новым вызовам

фото ЗакС политика Медведев считает, что после победы в СВО нужно готовиться к новым вызовам

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, чем займется партия "Единая Россия" в случае победы в специальной военной операции, об этом 16 октября пишут "РИА Новости" со ссылкой на его слова.

По словам Медведева, из-за того, что повестка поменяется, работать станет только сложнее, так как будут другие вызовы. 

Также он отметил, что после победы в СВО все будут требовать каких-то результатов здесь и прямо сейчас. По его мнению, военные действия это период высшей консолидации общества.

Кроме этого, Медведев считает, что после победы может произойти некий отток симпатий к государственной власти.

Фото: сайт Кремля


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