В 2025 году в Петербурге начнется реконструкция трампарка имени Блохина

Реконструкцию трамвайного парка имени Блохина в Петербурге начнут предположительно в 2025 году и потратят на нее почти 10 млрд рублей, об этом 17 октября пишет "Фонтанка.ру".

С парка на Большой Посадской улице сейчас выпускают новые трамваи "Довлатов" и "Достоевский". В 2025 году, когда начнется реконструкция, на работы планируют потратить 203 млн рублей, а в следующие три года 3,7 млрд, 3,4 млрд и 2,5 млрд рублей.

Предполагалось, что реконструкция начнется раньше, однако проект переносили.

Вторая площадка парка находится на Среднем проспекте Васильевского острова. Там тоже проведут реконструкцию и построят новый музей электрического транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру