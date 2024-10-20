ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:18

Петербург 20 октября продолжает радовать теплом

фото ЗакС политика Петербург 20 октября продолжает радовать теплом

В Петербурге температура воздуха обещает быть теплой, об этом 20 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северной периферии обширного антициклона. Из-за этого в городе будет не очень облачно, без дождей, а температура за 4-5 градусов выше нормы.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать  и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 21 октября, погода обещает быть такой же.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама