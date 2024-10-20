Петербург 20 октября продолжает радовать теплом

В Петербурге температура воздуха обещает быть теплой, об этом 20 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северной периферии обширного антициклона. Из-за этого в городе будет не очень облачно, без дождей, а температура за 4-5 градусов выше нормы.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 21 октября, погода обещает быть такой же.

Фото: ЗАКС.Ру