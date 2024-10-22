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Ветер поднимется в Петербурге 22 октября

фото ЗакС политика Ветер поднимется в Петербурге 22 октября

Сегодня, 22 октября, в Петербурге погодные условия будут определяться передней частью циклона, приближающегося с запада, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода, без значительных осадков в городе, однако в некоторых районах Ленинградской области возможны небольшие дожди.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +12…+14 градусов, в области — от +9 до +14 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление останется около нормы на уровне 760 мм рт. ст.

В среду прогнозируются дожди и понижение температуры до +9…+11 градусов.

фото: ЗАКС.Ру


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