В ЗакСе предложили оплачивать специальные корсеты для детей со сколиозом за счет бюджета

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга внесла в парламент проект закона о введении новой меры поддержки для семей с детьми, больными идиопатическим сколиозом II степени. Парламентарии предлагают за счет городского бюджета обеспечивать их необходимыми функционально-корригирующими корсетами с индивидуальными параметрами изготовления. Ежегодно на эти цели семьи могут тратить более 80 тысяч рублей в год.

Идиопатический сколиоз вызывает нарушение работы внутренних органов, сердечно-сосудистой и легочной систем, а также приводит к развитию болевого синдрома. По данным исследований, на которые ссылаются депутаты в пояснительной записке, сколиотические деформации позвоночника выявляются у 4-9% детей с активным прогрессированием патологии в 15-25% наблюдений.

"Такая деформация позвоночника зачастую ведет к ограничению жизнедеятельности ребенка и его инвалидизации. С учетом тяжести заболевания и прогрессирующего характера течения деформации позвоночника необходимо раннее выявление патологического состояния и своевременное комплексное лечение", - говорится в пояснительной записке.

В Петербурге сколиоз диагностирован приблизительно у полутора тысяч детей. Чуть больше трети, 650 из них - со II степенью сколиоза и нуждаются в корсете, который изготавливается по индивидуальным меркам. Изготовление одного такого может обойтись в 70 тысяч рублей - он будет актуален около года, в течение которого до четырех раз нужно проводить коррекцию по мере роста ребенка. Эта услуга тоже платная и стоит порядка 3,5 тысячи рублей.

По оценке авторов законопроекта, на реализацию иницативы потребуется 54, 6 млн рублей. Поправку предлагается закрепить в Социальном кодексе. С такой инициативой выступили депутаты-единороссы Павел Крупник, Александр Ржаненков и Елена Киселева, а также вице-спикер, депутат от ЛДПР Павел Иткин. Предполагается, что закон после принятия начнет действовать с января 2025 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру