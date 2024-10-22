Кабмин направит 447 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 446,9 млрд рублей на субсидирование программ льготной ипотеки, сообщила 22 октября пресс-служба правительства. Деньги выделят из резервного фонда кабмина.

Из обозначенной суммы около 269,8 млрд рублей предназначаются на субсидирование процентной ставки по кредитам, ранее выданным в рамках программы "Льготная ипотека". Также 35,1 млрд рублей пойдут на обеспечение "Дальневосточной и арктической ипотеки" по ставке 2 %.

Оставшиеся 142 млрд рублей предназначаются на субсидирование "Семейной ипотеки". Как отметили в кабмине, решение позволит сохранить льготную программу со ставкой в размене 6 % для граждан с детьми.

"Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России", — говорится в сообщении кабмина.

Деньги будут перечислены акционерному обществу "ДОМ.РФ". Из текста распоряжения следует, что программой "Льготная ипотека" планируется охватить свыше 1,1 млн россиян. Еще 43 тысячи заемщиков должны будут улучшить жилищные условия посредством участия в "Семейной ипотеке", а действие "Дальневосточной и арктической ипотеки" должно коснуться не менее 99 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру