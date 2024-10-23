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Новости 10:23

Мизулина рассказала о сообщениях с угрозами нападения на школы Ленобласти

фото ЗакС политика Мизулина рассказала о сообщениях с угрозами нападения на школы Ленобласти

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что "провокаторы" отправили сообщения с угрозами нападения на школы Ленобласти через электронный журнал ученикам и их родителям. Об этом она написала в своём Telegram-канале 22 октября.

По ее словам, угрозы были разосланы через системы ГИС "СОЛО" (Ленинградская область), "ГИС в сфере образования" (Крым), АИС "Электронный журнал" (Ростовская область и Красноярский край), а также Дневник.ру (Воронежская область). В остальных регионах информация уточняется.

Мизулина также отметила, что правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, и рассылка затронула школьников как минимум из девяти регионов. 

фото: Unsplash


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