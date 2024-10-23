ЗакС не поддержал проект о выступлениях фракций на ежегодном отчете губернатора

Предложение фракции "Яблоко" позволить выступления представителей фракций на ежегодном отчете губернатора не нашло поддержки у большинства депутатов петербургского Заксобрания. На заседании 23 октября его отклонили большинством голосов.

Инициатива о корректировке регламента заседаний ЗакСа появилась на сайте городского парламента в середине августа. Ее авторы предложили дополнить документ разделом "Порядок заслушивания ежегодного отчета губернатора Санкт-Петербурга о результатах деятельности правительства Санкт-Петербурга". В соответствии с предложением, мероприятие предлагается разделить на три части. Первым выступает глава города, затем он отвечает на вопросы от фракций, а вслед за этим депутаты получают возможность высказаться по интересующим их темам. От каждой фракции возможно по одному выступлению, говорится в проекте.

Сейчас выступления представителей фракций после отчета губернатора регламентом не предусмотрены.

Комиссия ЗакСа по организации публичной власти и административно-территориальному устройству представила отрицательный отзыв на проект "Яблока" и рекомендовала его отклонить в первом чтении.

О необходимости изменения регламента в середине мая заявил глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Идея была озвучена на следующий день после выступления губернатора Александра Беглова с ежегодным отчетом перед Заксобранием. Мероприятие состоялось в БКЗ "Октябрьский".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру