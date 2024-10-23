Горсуд отменил решение о заочном аресте адвоката Павлова*

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на решение о заочном аресте адвоката Ивана Павлова* по делу о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщили 23 октября в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Ранее постановление об аресте вынес Фрунзенский районный суд.

"Постановление Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга отменено, в удовлетворении ходатайства следователя отказано", — сообщила судебная пресс-служба.

О заочном аресте Павлова* стало известно в конце минувшего августа. Согласно картотеке суда, с марта 2022 года адвоката оштрафовали не менее восьми раз за нарушение законодательства об иноагентах. Сам он с сентября 2021 года находится не в России. О возбуждении против него уголовного дела за нарушение деятельности иноагента стало известно в минувшем июле.

Павлов* известен в том числе как защитник журналиста Ивана Сафронова, которого в сентябре 2022 года приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

*Минюст внес Ивана Павлова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру