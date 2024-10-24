Прием заявок во второй состав Молодежного парламента при ЗакСе начался

24 октября начался прием заявок от петербуржцев для участия во втором составе Молодежного парламента при Законодательном Собрании Петербурга. Первый этап отбора продлится до 6 ноября, сообщает пресс-служба.

Для подачи заявки на официальном сайте Законодательного Собрания создана специальная страница. Кандидатам нужно предоставить эссе и видеоролик с рассказом о достижениях и мотивации. Отбор пройдет на конкурсной основе: комиссия из депутатов, сотрудников Собрания и экспертов выберет 150 человек для второго этапа. Там кандидаты будут решать кейсы, проходить тесты и участвовать в тренингах.

После второго этапа сформируют пул из 64 претендентов, которые примут участие в онлайн-голосовании. 32 победителя войдут в парламент, ещё 18 представителей будут назначены от фракций ЗакСа.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский отметил, что за два года работы первого созыва Молодежного парламента участники внесли свежие идеи и разработали десятки инициатив, некоторые из которых станут законами.

Первый состав парламента был сформирован осенью 2022 года и разработал более 60 инициатив, среди которых – предложение освободить выпускников вузов и колледжей от испытательного срока в течение двух лет после завершения обучения.

фото: ЗАКС.Ру