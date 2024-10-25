Сеть "Окей" поддержит пострадавших при нападении в гипермаркете

Сеть гипермаркетов "Окей" выступила с официальным заявлением по поводу нападения в одном из магазинов в Петербурге.

"С сожалением сообщаем, что сегодня в одном из наших магазинов произошел инцидент, в ходе которого несколько человек пострадали. Мы искренне сочувствуем пострадавшим и их семьям и желаем скорейшего выздоровления", — отметили в компании.

Руководство поблагодарило покупателей, сотрудников и охрану магазина за самоотверженные действия при задержании нападавшего, пообещав поощрить отличившихся. В компании добавили, что планируют связаться с пострадавшими, чтобы предложить возместить траты на медицинскую и психологическую помощь, а также оказывают поддержку пострадавшему охраннику. В настоящее время сеть содействует правоохранителям в расследовании инцидента.

Напомним, что на проспекте Космонавтов мужчина, вооружившись ножом и бутылками, напал на посетителей магазина. В результате происшествия пострадали пять человек.

фото: Unsplash