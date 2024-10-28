Михаил Амосов: "Люди сами решают, как тратить деньги. Лишь бы они были"

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

Депутат Заксобрания Михаил Амосов в интервью с ЗАКС.Ру рассказал, как парламент работает над подготовкой мер поддержки для петербургских семей, какие решения в этой сфере можно перенять у коллег из соседних регионов, а также порассуждал о том, на что, вероятней всего, родители тратить деньги не будут. О других вопросах в Год семьи - в материале ЗАКС.Ру.

- Сейчас практически ни одно заседание парламента не проходит без обсуждений каких-либо новых мер социальной поддержки и в частности поддержки материнства, семей, поощрения многодетных. Какие, на ваш взгляд, за последнее время самые важные законопроекты были приняты в этом направлении?

- На мой взгляд, конечно, это то, что было предложено губернатором: про бесплатное посещение детских садов - это, конечно, очень важно. Собственно говоря, почему люди не очень склонны иметь много детей, потому что не так просто их растить. И в нашем городе, в кварталах новой застройки, где более молодые люди приобретают жилье - там да, очень часто не хватает детских садов. И мне кажется, что, несмотря на то, что здесь дефицит, скажем так, считается, что уже почти преодолен, я буквально сегодня был на заседании коллегии Калининского района, где рассказывалось о том, какие будут новые объекты строиться. В Калининском районе достаточно много новой застройки, но и представители муниципальной власти, и я, мы говорили о том, что это замечательно, но дефицит детсадов есть, и люди об этом спрашивают. Поэтому, если что-то выделять, вот это, наверное, самое главное направление. Ну а так, в целом, предложения по мерам поддержки семьи, которые исходят от правительства города, они находят практически единогласную поддержку, так что здесь есть некий консенсус в части поддержки инициатив губернатора.

- Примерно в одно время с детскими садами были введены наборы для новорожденных, в конце лета их начали раздавать. Как вам такая идея?

- Вы знаете, из того, что было предложено вот в этой сфере, это мне кажется как раз достаточно такой спорной мерой. Почему? Семьи все-таки разные. Есть семьи небогатые, а есть вполне обеспеченные, которым эти детские наборы не очень-то нужны. Поэтому я в целом-то за денежную форму поощрения и поддержки. Можно ее всем давать, наверное, но есть категории семей, которым нужно давать больше, многодетным семьям. Меня очень беспокоит ситуация, что у нас нет поддержки тех семей, где рождаются тройни и более. Бывает даже, и пять детей одновременно рождаются. Нет специальных мер поддержки, да, и вот пока это пробить не удается.

- Про поддержку при рождении тройни и более детей, если я правильно помню, вы говорили еще весной 2023-го года. Давно у вас такая идея.

- С самого начала работы этого созыва, и это и моя позиция, и фракции, где я работаю, и нашего коллектива. И это предложение находит поддержку очень многих депутатов из других фракций. Но, к сожалению, тут правительство города, губернатор почему-то сопротивляются, не хотят. Хотя такие меры существуют в других регионах. В соседней Ленинградской области, например. Это и натолкнуло меня на эту тему. Существует порядок, что каждый год во время обсуждения бюджета на следующий год они принимают норму - сколько в следующем году будут платить в этом случае. Мне кажется, это работает. Буквально летом этого года я разослал всем коллегам-депутатам статью о том, что такая мера принята в Астраханской области. Там немного платят, по нашим меркам совсем немного, по-моему, 200 тысяч, но это Астраханская область. Тем не менее, они поддерживают эти семьи. А их ведь немного. Я запрашивал специально какие-то статистические данные...

- В среднем 14 семей ежегодно таких, вы говорили.

- Да, в среднем 14. В диапазоне 9-20. Где-то тут колеблется. Там год на год не приходится. Очень большая разница. И больше 20 бывает в год, и в районе 9 или 10 случаев. Но для бюджета города это немного. Даже если мы представим себе, что это 20 случаев, и мы по 3 миллиона выплачиваем - это 60 миллионов рублей в год, что примерно в пределах ошибки наших каких-то вычислений по бюджету. Поэтому я уверен, что это делать надо, и я буду продолжать этим заниматься обязательно, и добиваться того, чтобы эта норма была введена. Тем более, что все в большем числе субъектов федерации это делается. И мой подход такой, что прям должно быть зафиксировано: родилась тройня - по миллиону на человека. Потому что это огромный удар по бюджету семьи, и люди у которых такое случается… Я просто видел даже репортаж из Московской области, у них там родилось четверо по-моему. В роддом приехали бабушки, дедушки с обеих сторон, потому что все теперь должны запахивать на эту четверку в первые годы точно, понимаете? Одного не знаешь, как вырастить, а тут трое, четверо - ну как? Поэтому, конечно, нужна такая поддержка. Почему идет сопротивление? Честно говоря, понять не могу.

- Это же сопротивление только со стороны Смольного. Профильная комиссия ЗакСа инициативу поддержала. Вы говорите, коллеги…

- Из разных фракций там входят в эту комиссию, все поддерживают.

- Что в Смольном говорят?

- Там говорят, что и так все хорошо. "У нас и так есть меры поддержки". Ну, это же экстренный случай. В общем вот так.

- У вас, по-моему, самый богатый стаж депутатской работы в этом созыве как минимум. Как по ощущениям, стало больше социальных вопросов в повестке или эта работа велась всегда?

- Это связано, прежде всего, с остротой вопросов и с возможностями. На днях меня попросили прокомментировать второй созыв ЗакСа. Это 1998-2002 год. А специфика того созыва состояла в том, что тогда было принято порядка двух десятков законов в социальной направленности. Ими занималась Наталья Леонидовна Евдокимова. Моя коллега, тогда мы с ней состояли в "Яблоке", она была председателем комиссии по социальным вопросам и единственной женщиной в Заксобрании в то время. Естественно, находясь в таком эксклюзивном положении, она от всех требовала, чтобы мы голосовали за те законопроекты, которые она в комиссии со своими коллегами производила. Так вот, я как раз поймал себя на мысли, что вот такая активность Евдокимовой была связана с двумя моментами. Во-первых, в 1998 году у нас был кризис, и, естественно, некоторые категории граждан оказались не в лучшем социальном положении. Их возможности ухудшились. А во-вторых, как ни странно, как раз в эти годы бюджет начал расти, пошли цены на нефть вверх. В общем экономика стала расти, и появились деньги. Эти два фактора вместе сложились и поэтому довольно хорошо голосовали за эти проекты. В этом смысле нынешнее время… Ну может быть нет такой остроты, но все равно у нас есть некоторые трудности, потому что в условиях, когда у нас большой конфликт с Украиной, у нас санкционный режим со стороны Запада, в общем-то у нас такая приличная инфляция. Наверное, не такая, как бывала когда-то в истории, но она большая. В этой ситуации, конечно, не все себя чувствуют хорошо в социальном плане. Поэтому надо заниматься социальными вопросами. И в то же время у нас рекордный бюджет, триллион и три десятых уже. На этом фоне многое можно себе позволить. Правда, почему-то они не находят 60 миллионов, чтобы поддержать семьи, в которых родились трое и более детей. Такие парадоксы государственного управления. Мне иногда кажется, если бы это придумали в правительстве, то они бы изыскали средства. Но они это не придумали. Я не понимаю такой логики.

- Не могу не заметить, что все, что вносит на эту тему губернатор, это безотлагательно поддерживается. А почему у депутатов нет такой сноровки? Предложения действительно кажутся полезными и местами очевидными. Слышал мнение, что надо всегда подстраиваться под бюджет. Вы как к этому относитесь?

- Нет, ну это правильно, так и должно быть, конечно, - подстраиваться под бюджет. Это такая некая стилистика нынешних взаимоотношений Законодательного собрания и правительство города. По-моему, Законодательное собрание должно быть поактивнее в этой истории. Вообще, не только в социальной, но в целом, да.

- Как итог, за кем должно быть последнее слово: за Смольным или за парламентом?

- Последнее слово вообще всегда за губернатором - он подписывает закон. Но мне кажется, что тут должна быть взаимная поддержка и инициатив. Я еще один вам пример приведу, чем мы тоже хотели бы заняться со стороны нашего коллектива, фракционного. Мы давно говорим о том, что строительство государственных детских садов это хорошо и в этом смысле есть прогресс, правительство работает, бюджет позволяет, все замечательно. Но мы должны больше использовать возможности частных организаций. Это необязательно в частной форме собственности, но не сидящих на бюджете Санкт-Петербурга, это могут быть и государственные структуры. В моем детстве я ходил в детский садик ведомственный, который существовал в советское время. Мой папа был преподавателем института, а на территории этого института существовал детский сад, Еще и моя внучка туда успела походить, мы там жили рядом, а были родители, которые жили довольно далеко. Утром папа или мама привозили ребенка, оставляли в детском саду и шли работать в вуз. Вечером забирали и ехали домой. Это была нормальная система. К сожалению, этот детский сад сейчас закрыт. Почему? Держать этот уровень невозможно, если у вас нет на это денег, а это непрофильная деятельность для того же университета. Если бы существовала система, о которой мы говорим все время, когда город доплачивает этим организациям, нанимает их на выполнение некой социальной работы общественно-полезной, а что было бы в этом плохого? Я уверен, что такие небольшие детские сады возникли бы в каких-то частных организациях и так далее. Сегодня в Калининском районе, где я живу, есть детский сад, который содержит железная дорога, рядом с Финляндским вокзалом. Схема та же, чтобы родители могли привезти, пойти работать на вокзал и так далее. Ну хорошо, значит, эта организация раскачалась. Частные организации могли бы это делать, понимаете? Мне кажется, что мы могли бы больше здесь использовать и частный бизнес. Нет, мы в эту сторону не идем, мы как бы строим коммунизм только в подведомственных нам учреждениях, ну это странно.

Кстати говоря, у нас же есть частные детские сады. Их немного. Ну правильно, потому что опять же, тут у вас бесплатно, а там платим большие деньги. Давайте разницу хотя бы сократим. В Ленинградской области, опять же, соседний с нами субъект, у них четкий принцип, если вы выдерживаете уровень платы за детский сад, который установлен там законом Ленинградской области, вы получаете доплату из бюджета на каждого ребенка.

- У соседей так?

- У соседей так, а они не такие богатые как мы, у них бюджетная обеспеченность в расчете на одного человека поменьше. И, кстати говоря, еще есть одна сторона у того, что мы обсуждаем. Мне кажется, что вот эта социальная работа должна быть как-то гармонизирована между областью и городом, понимаете? Наверное, все, что мы можем себе позволить, они не могут позволить, но, во всяком случае, то, что они себе могут позволить, мы это точно можем позволить и сделать.

- Хорошо, детские сады обсудили, что с записью в первый класс? К вам, как к депутату, обращаются с этой темой?

- Да, обращаются. Проблемы есть, потому что школы разные. Не всюду легко с доступностью школ. В Калининском районе, скажем, где я имею удовольствие быть депутатом, есть определенный дефицит школ.

- Он сокращается?

- Он сокращается, конечно, рядом с моим избирательным округом сейчас ввели большую школу, ведется комплексная застройка на улице Академика Константинова, там большой квартал: там и школы, и детский сад, и все. Но все равно не хватает. То есть, по всем вот этим линиям все продолжается.

- А все эти меры поддержки, все это поможет решить вопросы повышения рождаемости?

- Тут я хочу вам сказать такую фундаментальную вещь, что люди, на разных этапах исторического развития имеют разные модели воспроизводства населения, так это в науке называется, да. То есть когда у вас аграрное общество, чем больше детей, тем лучше, потому что даже ребенок 5 лет уже какую-то полезную работу может выполнять. Там, знаете, каких-то птиц, гусей контролировать, еще что-то. Поэтому сельские, земледельческие общины всегда нацелены на большую рождаемость. Если у вас общество примитивное, и вы ведете образ жизни охотников и собирателей, там по-другому: там много детей никто не хочет иметь, лишние рты, передвигаться трудно и так далее. Если у вас урбанизированное современное общество, то у вас как у охотников и собирателей. Как это ни странно, мы, так сказать, вернулись к старой модели. Потому что каждого ребенка надо обуть, одеть, обучить и прочее. Это все затраты и денег, и времени. Поэтому сокращение рождаемости, как ни странно, это не от бедности, а наоборот от достатка, но преодолевать можно все равно только с помощью мер социальной поддержки. Тут некий парадокс. Есть исследования, которые показывают, что очень важно, чтобы семья четко понимала, что да, бесплатное образование будет, детский сад по доступной цене или бесплатно рядом будет, детские кружки на приемлемых условиях будут и так далее, потому что это все снимает определенную нагрузку с семьи и в конечном итоге должно привести к идеалу, до которого нам ехать и ехать. В идеале мы должны выйти на уровень рождаемости, который бы обеспечивал простое воспроизводство населения, чтобы не было убыли.

- Итак, чтобы повышать рождаемость, государство сперва должно обеспечить всем необходимым?

- Да, да, да. И то это, как говорят в математике, условия необходимые, но недостаточные. То есть мы это сделаем, и все равно будут трудности, да, но без этого точно вообще ничего не получится. Природа семейной жизни такова, что первого ребенка мы готовы родить просто в силу естественных наших каких-то причин, нашего понимания, что без этого как-то семья не семья, а вот второй ребенок уже вопрос. А простое воспроизводство – это больше двух детей в среднем на семью.

- Сейчас вроде еще одна из задач – это как раз стимулирование к рождению первого ребенка.

- Там история такая, что может быть стимулирование раннего рождения первого ребенка, потому что первого ребенка родят почти все семьи, вот в силу просто того, что так заведено, это естественно, для этого семья в общем-то и создается. Вот поэтому когда-то, когда придумали материнский капитал, он касался именно второго ребенка, в этом была глубокая такая демографическая идея. Нет, можно и нужно, наверное, и раньше поощрять, если деньги есть.

- Коротко про маткапил. Постоянно я слышу предложения по расширению: на стоматолога, образование для родителей, повышение квалификации. На ваш взгляд, нельзя ли просто взять…

- … И дать денег. И говорить: "Пользуйтесь". На мой взгляд, это было бы правильно. Кстати говоря, вот к вопросу о тройнях, там тоже мы начали это обсуждать, они пропьют ли, еще что-то. Такое может быть, все может быть. Мы знаем, что капиталом пользуются не всегда добросовестно. Да, есть схемы его обналичивания и так далее. Но большая часть, 95%, если не больше, это нормальные люди, которые будут правильно пользоваться этим маткапиталом. Большинство людей нормальные люди. Давайте исходить из этого.

- Презумпция нормальности.

- Конечно. Презумпция нормальности, того, что они ответственные родители. Ну вот я думаю так. Наверное, бывают и отклонения, но ради небольшого процента "ненормальных" людей, всех остальных-то не надо кошмарить. Ну вот моя идея такая. Вы правы, я скорее склоняюсь к тому, чтобы уменьшать эти ограничения. Мы обсуждали в комиссии по социальной политике, а давать ли на все? В Ленобласти, там тоже на жилье можно потратить. А если у вас есть жилье, что вам не надо денег, что ли? Вы, может, машину купите. У вас тройня появилась. Как вам без машины вообще? Да, значит, ну еще какие-то крупные задачи можно решать, если у вас есть 3 миллиона. Дачу, понимаете, там, построить. Ну, для старта неплохо. Я считаю, что люди сами решают, как тратить эти деньги. Лишь бы они были. Это не так просто пропить 3 миллиона. Если вам приходит большая сумма, ну наверное вы ее не пропьете.

Проект "Город для семьи" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга