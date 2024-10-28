В Петербурге смертность среди бездомных увеличилась в 1,5 раза

Смертность бездомных в Петербурге увеличилась в 1,5 раза, сообщает исследование благотворительной организации "Ночлежка", на что 28 октября обратила внимание "Фонтанка".

По данным на 2023 год, в России на улицах умерли более 57 тысяч человек. В список самых опасных для бездомных регионов после Краснодарского края и Петербурга вошли Магаданская и Московская области, Москва и другие регионы.

Росстат зафиксировал рост смертности среди бездомных в крупных городах. Их доля среди умерших выросла с 3,57% в 2021 году до 4,65% в 2023 году.

В Петербурге бездомные, среди которых 71% мужчин и 29% женщин, в среднем умирают в возрасте 50 лет. В 2021 году их смертность составляла 1005 человек, в 2022 году – уже 1532. Риск умереть от инфекций, болезней пищеварения и дыхательных путей у них в 4,2 раза выше, чем у остального населения.

фото: ЗАКС.Ру