Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в стране

Безработица в России остается на рекордно низком уровне 2,4% уже третий месяц подряд, сообщил 28 октября президент страны Владимир Путин, на что обратила внимание "Парламентская газета".

На совещании по экономическим вопросам он подчеркнул, что промышленность задает опережающий темп: с января по август индустриальный рост составил 4,5%, машиностроение увеличилось почти на 20%, а обрабатывающий сектор — более чем на 8%.

По словам президента, такие показатели свидетельствуют о высокой загрузке предприятий и стабильности трудовых коллективов. Он также отметил, что безработица среди молодежи снизилась до уровня менее 9% по сравнению с 11,6% год назад.

Однако Путин подчеркнул, что в экономике все еще существуют сложности и дисбалансы, вызванные непростыми условиями, в которых Россия развивает индустриальный, аграрный и финансовый потенциал. Основные вызовы включают внешние санкции, кадровый и технологический дефицит, а также логистические проблемы, влияющие на динамику потребительских цен. Президент призвал чиновников своевременно корректировать экономические меры для укрепления положительных тенденций.

фото с сайта Кремля