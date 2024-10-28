В Петербурге дорожники очищают систему ливневой канализации от листьев

Петербургские дорожники прочистили более 2,5 тысяч элементов системы водоотведения с улиц города, об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в комитете по благоустройству Петербурга, осенняя уборка в основном сводится к уборке опавших листьев, которые попадают на дорогу и делают передвижение по ней менее безопасным, и в систему ливневой канализации.

Во второй половине октября дорожники за неделю прочистили 2,5 тысячи элементов ливневой канализации. Также для мытья дорог, урн, остановок и так далее было потрачено 57 тысяч кубометров воды за семь дней.

Сейчас на улицах Петербурга проезжую часть и тротуары убирают 826 работников ручного труда и 618 единиц специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру