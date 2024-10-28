Беглов поделился результатами программы "Эффективный регион" во Фрунзенском районе

На совещании губернатора Петербурга Александра Беглова были подведены итоги программы "Эффективный регион" во Фрунзенском районе. Программа, начавшаяся в декабре 2022 года, позволила в два раза снизить трудоемкость процессов, сократить количество сотрудников с восьми до трех и уменьшить ошибки в семь раз, сообщила пресс-служба Смольного 28 октября.

С февраля 2024 года стартовали четыре новых проекта, два из которых уже завершены. Оптимизация подготовки общественно значимых мероприятий сократила временные затраты с 32 дней до 14 и уменьшила объем документации с семи до трех.

Губернатор отметил, что программа повышает качество работы администрации и рационально расходует бюджетные средства. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв отметил высокий уровень реализации проекта в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру