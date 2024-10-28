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Новости 15:26

Беглов поделился результатами программы "Эффективный регион" во Фрунзенском районе

фото ЗакС политика Беглов поделился результатами программы "Эффективный регион" во Фрунзенском районе

На совещании губернатора Петербурга Александра Беглова были подведены итоги программы "Эффективный регион" во Фрунзенском районе. Программа, начавшаяся в декабре 2022 года, позволила в два раза снизить трудоемкость процессов, сократить количество сотрудников с восьми до трех и уменьшить ошибки в семь раз, сообщила пресс-служба Смольного 28 октября.

С февраля 2024 года стартовали четыре новых проекта, два из которых уже завершены. Оптимизация подготовки общественно значимых мероприятий сократила временные затраты с 32 дней до 14 и уменьшила объем документации с семи до трех.

Губернатор отметил, что программа повышает качество работы администрации и рационально расходует бюджетные средства. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв отметил высокий уровень реализации проекта в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру


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