В Царском Селе парковые скульптуры готовят к зимовке

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" начали укрывать парковую скульптуру в защитные футляры, чтобы уберечь её от непогоды, сообщили в пресс-службе музея.

Первой укрыли гальванопластическую коллекцию на Гранитной террасе, фигуры у входа в Александровский парк и "Девушку с кувшином" — символ Екатерининского парка. Последней будет защищена венецианская скульптура XVIII века, её планируют укрыть в начале следующей недели.

По словам хранителя скульптуры Натальи Лансере, прошедшее лето благоприятно сказалось на камне благодаря стабильным погодным условиям. Она отметила, что традиция защищать скульптуры от непогоды берёт начало с императрицы Елизаветы Петровны. Современные футляры теперь изготавливают из металлических листов с деревянным каркасом и вентиляционными отверстиями для циркуляции воздуха.

фото пресс-службы музея-заповедника