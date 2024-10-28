Почти 70% петербуржцев сталкиваются с проблемами при поиске работы

При поиске работы по профессии 68% жителей Петербурга испытывают сложности, и 67% считают ситуацию критичной, сообщает пресс-служба hh.ru.

За год доля тех, кому трудно устроиться по специальности, выросла на 1%. Особенно остро проблему ощущают специалисты в сфере искусства и масс-медиа – трудности с трудоустройством возникают у 80% из них. Высокая конкуренция и другие препятствия также мешают 77% топ-менеджеров и ИТ-специалистов. У 72% представителей науки и образования, включая преподавателей и репетиторов, процесс поиска работы также затягивается.

При этом в некоторых отраслях, наоборот, не хватает работников. Примерно треть соискателей в сферах автобизнеса, продаж, производства, строительства, ритейла, общепита и туризма не видят проблем с трудоустройством, так как здесь уровень конкуренции ниже.

фото: ЗАКС.Ру