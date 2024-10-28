С 1 по 4 ноября электрички в Петербурге и Ленобласти изменят расписание

Электрички в Петербурге и Ленобласти будут ходить по измененному расписанию с 1 по 4 ноября — в понедельник в России будут отмечать День народного единства. Об изменениях в расписании движения поездов сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании 28 октября.

Пригородные электрички в Петербурге и Ленобласти будут ходить по следующему расписанию:

1 ноября — движение по графику четверга;

2 ноября — движение по графику пятницы;

3 ноября — движение по графику субботы;

4 ноября — движение по графику воскресенья.

Также в СЗППК напомнили, что ознакомиться с реальным расписанием движения поездов можно на станциях и вокзалах, сайте компании, а также в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички".

фото: ЗАКС.Ру