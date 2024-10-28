ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:11

С 1 по 4 ноября электрички в Петербурге и Ленобласти изменят расписание

фото ЗакС политика С 1 по 4 ноября электрички в Петербурге и Ленобласти изменят расписание

Электрички в Петербурге и Ленобласти будут ходить по измененному расписанию с 1 по 4 ноября — в понедельник в России будут отмечать День народного единства. Об изменениях в расписании движения поездов сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании 28 октября.

Пригородные электрички в Петербурге и Ленобласти будут ходить по следующему расписанию:
1 ноября — движение по графику четверга;
2 ноября — движение по графику пятницы;
3 ноября — движение по графику субботы;
4 ноября — движение по графику воскресенья.

Также в СЗППК напомнили, что ознакомиться с реальным расписанием движения поездов можно на станциях и вокзалах, сайте компании, а также в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички".

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 октября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама