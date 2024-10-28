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Новости 18:54

Водителей с устройствами IOS попросили обновить приложение парковок Петербурга

фото ЗакС политика Водителей с устройствами IOS попросили обновить приложение парковок Петербурга

Петербургских автомобилистов с устройствами IOS предупредили о том, что им необходимо обновить свое приложение "Парковки Санкт-Петербург", об этом 28 октября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В центре объяснили, что обновление необходимо для нормальной работы приложения. 

Суть обновления это ускоренная работа, смена технологий и изменение пользовательского интерфейса. Также в центре добавили, что работа над приложением будет вестись и дальше.

Отмечается, что для обновленной версии требуется iOS 13.0 или новее. Ранее, в субботу, 26 октября, пользователи на устройствах IOS рассказали о проблемах с оплатой парковки.

Фото: ЗАКС.Ру


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