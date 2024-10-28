Суд обязал "ОкИнвест" выплатить124 млн рублей за ущерб экологии

Калининский районный суд Петербурга обязал ООО "ОкИнвест" выплатить более 124 млн рублей в бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" для возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде. Кроме того, суд предписал компании разработать проект рекультивации почвы. Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск подал ленинградский межрайонный природоохранный прокурор, указав, что почва на участке, принадлежащем "ОкИнвест", загрязнена химическими веществами и отходами, что подтвердили протокол осмотра и акт проверки.

Анализы Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории показали значительное превышение содержания бензапирена (в 31,35 раза) и фтора (в 1,66 раза), а также допустимые концентрации меди (в 1,76 раза) и свинца (в 1,48 раза).

Суд постановил взыскать с компании указанную сумму и обязал ее разработать проект рекультивации и выполнить работы в течение полугода. Компания также должна оплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру