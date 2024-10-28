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Новости 19:32

Суд обязал "ОкИнвест" выплатить124 млн рублей за ущерб экологии

фото ЗакС политика Суд обязал "ОкИнвест" выплатить124 млн рублей за ущерб экологии

Калининский районный суд Петербурга обязал ООО "ОкИнвест" выплатить более 124 млн рублей в бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" для возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде. Кроме того, суд предписал компании разработать проект рекультивации почвы. Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск подал ленинградский межрайонный природоохранный прокурор, указав, что почва на участке, принадлежащем "ОкИнвест", загрязнена химическими веществами и отходами, что подтвердили протокол осмотра и акт проверки.

Анализы Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории показали значительное превышение содержания бензапирена (в 31,35 раза) и фтора (в 1,66 раза), а также допустимые концентрации меди (в 1,76 раза) и свинца (в 1,48 раза).

Суд постановил взыскать с компании указанную сумму и обязал ее разработать проект рекультивации и выполнить работы в течение полугода. Компания также должна оплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру


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