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Новости 19:19

Петербуржец лишился водительских прав из-за светодиодной балки в цветах госфлага

фото ЗакС политика Петербуржец лишился водительских прав из-за светодиодной балки в цветах госфлага

Мировой судья участка № 156 лишила автомобилиста водительских прав на полтора года за светодиодную балку в цветах российского триколора на лобовом стекле машины, сообщила 29 октября глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Судья расценил подобное оформление автомобиля как использование устройства для подачи световых сигналов без разрешения на установку (ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ).

Как написала в своем Telegram-канале Лебедева, автомобиль с включенной бело-сине-красной балкой в салоне был замечен ночью 28 сентября на улице Сперанского. Само устройство было закреплено на стекле при помощи присосок.

В протоколе водитель заявил, что с помощью светодиодов хотел продемонстрировать свой патриотизм. "Не знал, что в нашем государстве запрещено любить свою Родину и гордиться ее символикой", — цитирует его слова глава судебной пресс-службы.

На судебное заседание автомобилист не пришел. Своим решением судья лишила его прав и конфисковала прибор.

Фото: ЗАКС.Ру


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