Стоимость аренды жилья в Петербурге выросла на 70%

В Петербурге ставки аренды жилья достигли исторического максимума, средняя стоимость аренды выросла до 55,5 тысячи рублей по итогам третьего квартала 2024 года. В сравнении с аналогичными периодами 2022-2023 годов аренда квартир в городе подорожала на 70%. Об этом сообщила госкорпорация "Дом.РФ", ссылаясь на данные ЦИАН и Росстата, при этом в расчетах не учитывались квартиры площадью более 100 квадратных метров.

На начало октября 2024 года в Петербурге насчитывалось шесть тысяч объявлений о сдаче квартир, что на 84% больше по сравнению с концом 2023 года. Средний срок экспозиции квартир увеличился до 29 дней, в то время как во втором квартале квартиры сдавались на 12 дней быстрее. За последние три месяца средняя стоимость жилья в городе возросла на 17%.

Авторы исследования отметили, что основной причиной удорожания аренды стало снижение доступности рыночной ипотеки из-за роста ставок до запретительных уровней. В исследовании также указано, что такая ситуация сохранится до начала активного смягчения денежно-кредитной политики.

фото: ЗАКС.Ру