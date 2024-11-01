В Петербурге температура воздуха 1 ноября опустится до +3 градусов

Первый день ноября в Петербурге будет существенно холодным и с мокрым дождем, об этом 1 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северной периферии активного циклонического вихря, получившего имя "Мартина". Из-за этого в городе будет довольно холодно, а также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица.

Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 2 ноября, пройдут небольшие осадки, а температура будет примерно такой же.

Фото: ЗАКС.Ру