Суд отправил петербуржца на четыре года в колонию за комментарии в соцсетях РДК**

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Артура Канина* по статьям о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ), об этом 5 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судом было установлено, Канин* в январе 2023 года на странице "Русского Добровольческого Корпуса"** в социальных сетях опубликовал комментарий, в котором содержатся призывы к насилию в отношении людей, которые по национальности являются русскими.

Однако этот пост не стал единственным и через несколько дней Канин* опубликовал там же еще один комментарий, который правоохранители расценили как призывы к терроризму.

Военный суд признал Артура Канина* виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и на три года запретил администрировать сайты и каналы в интернете.

*Росфинмониторинг внес Артура Канина в список экстремистов и террористов

**Русский добровольческий корпус" (РДК) признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру