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Новости 19:48

Съезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на семь часов

фото ЗакС политика Съезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на семь часов

Строительство Витебской развязки снова ограничит движение на Западном скоростном диаметре, сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы". Съезд на ЗСД с Благодатной улицы в северном направлении будет закрыт с 23:00 5 ноября до 6:00 следующего дня.

В компании уточнили, что в это время будет монтироваться опора освещения для нового съезда.

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фото пресс-службы ЗСД

Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации. Водителей просят быть внимательными, следовать указателям и выбирать безопасную скорость для контроля над движением.

фото: ЗАКС.Ру


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