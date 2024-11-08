Суд Петербурга взыскал с МВД ущерб за незаконный арест счета

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск Олега Перекреста, который обратился с требованием возмещения ущерба к Российской Федерации в лице МВД РФ и ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, об этом 8 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск касался незаконного ареста денежных средств на его банковском счете, который был наложен в ходе расследования уголовного дела. Как пояснил истец, в сентябре 2023 года банк заблокировал его средства в размере 2 873 рубля по постановлению следователя, однако ему не было известно ни оснований, ни деталей возбужденного уголовного дела.

Перекрест не привлекался к ответственности и не имел статуса подозреваемого или свидетеля, однако следователь позволил себе высказать предположения о его возможной причастности к преступлению. Арест был снят только спустя 28 дней, в октябре 2023 года.

Мужчина оценил убытки в 43 тысячи рублей и потребовал компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура, проверив обстоятельства дела, подтвердила, что арест средств на счете был наложен незаконно.

По итогу суд постановил взыскать с Министерства внутренних дел за счет казны Российской Федерации 69 490 рублей в пользу истца, включив в эту сумму убытки, затраты на юридическое сопровождение и судебные издержки.

Фото: ЗАКС.Ру