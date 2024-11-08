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Новости 20:04

Осужденный за сожжение чучела в военной форме может выйти на свободу по УДО

фото ЗакС политика Осужденный за сожжение чучела в военной форме может выйти на свободу по УДО

Волжский городской суд Волгоградской области 8 ноября удовлетворил ходатайства  условно-досрочном освобождении петербуржца Игоря Мальцева, осужденного в 2022 году на 3 года и 8 месяцев за сожжение чучела в военной форме. О результате слушаний сообщил проект "Тюремный адвокат", который специализируется на юридической помощи осужденным. Согласно записям в картотеке суда, заседание по рассмотрению ходатайства состоялось рано утром. 

В сентябре 2022 года Василеостровский районный суд Петербурга установил, что Мальцев грубо нарушил общественный порядок. Поводом для уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) стало сожжение чучела, на котором была камуфляжная форма. Произошло это в период Масленицы на льду Малой Невы. Вместе с Мальцевым в перформансе участвовала его знакомая, которая вскоре после задержания смогла покинуть страну. 

Мальцев с адвокатами пытался оспорить приговор, однако суд отказался пересматривать наказание. 

Константин Леньков / Фото ЗАКСю.Ру


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