Минкультуры предлагает отложить введение стандартов содержания животных в цирках

Минкультуры России предложило перенести срок введения новых стандартов по содержанию животных в стационарных цирках на 2030 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее ведомство разработало проект поправок к правительственному постановлению, регулирующему требования к использованию животных в культурных и зрелищных мероприятиях. Документ предусматривал, что с 2025 года вступят в силу нормы, определяющие условия содержания животных в цирках, включая минимальные размеры помещений, служебных проходов, вольеров и клеток.

Как пояснили в Минкультуры, для полного приведения всех цирков и зоотеатров в соответствие с новыми стандартами потребуется больше времени из-за конструктивных и архитектурных особенностей зданий.

К 2030 году также планируется завершить начатую модернизацию цирковой инфраструктуры, что позволит улучшить её качество и повысить уровень комфорта для животных.

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