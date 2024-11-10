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Новости 10:20

В Петербурге 10 ноября может образоваться туман

фото ЗакС политика В Петербурге 10 ноября может образоваться туман

В Петербурге могут образоваться туманы, а температура понизится до +4 градусов, об этом 10 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребеня антициклона с юго-запада. Из-за этого в городе может быть туман, да и в принципе погода облачная.

Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 11 ноября, осадков особо не ожидается, а температура опустится до +3 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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