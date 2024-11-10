Умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский

В Москве ушел из жизни журналист и пресс-секретарь певца Ярослава Дронова (он же SHAMAN) Антон Коробков-Землянский, об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе "Европейской медиагруппы".

В интернете пишут, что 40-летний пресс-секретарь скончался в субботу, 9 ноября, после того, как почувствовал себя плохо. Прибывшие медики не смогли ему помочь.

"Европейская медиагруппа", в которой Коробков-Землянский был директором по коммуникациям, выразила соболезнования коллегам, родным и близким.

Сам Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, а в журналистику пришел в 2002 году, когда он начал работать на радио "Европа Плюс". Потом он работал на "Русском радио", MTV Россия и так далее. До 2017 года был главой пресс-службы певца Филиппа Киркорова, а в 2022 году начал заниматься продвижением SHAMAN.

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