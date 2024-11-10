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Новости 15:18

Самолеты из Петербурга в Москву задержались утром 10 ноября

фото ЗакС политика Самолеты из Петербурга в Москву задержались утром 10 ноября

В петербургском аэропорту Пулково задержали несколько рейсов в Москву, об этом 10 ноября стало известно из онлайн-табло воздушной гавани.

Один самолет авиакомпании "Россия" задержался в небе над Москвой на 16 минут, однако потом благополучно сел во Внуково. Другой самолет этой же компании задержался на целый час.

Еще один самолет из Петербурга, но который летел в Шеремерьево, должен был приземлиться также утром в Москве, однако рейс был перенаправлен в Нижний Новгород. Другой самолет просто задержали в Петербурге, однако потом он все-таки долетел до Москвы.

Стоит отметить, что утром в воскресенье, 10 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО была отражена атака беспилотников, летевших на Москву.

Фото: ЗАКС.Ру


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