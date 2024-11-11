Прокуратура Петербурга добилась компенсации за отравление в школе

Прокуратура Кировского района Петербурга добилась компенсации морального вреда для школьника, пострадавшего от ненадлежащего питания в школе, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ведомства в городе.

Проверка, проведенная прокуратурой по обращению родителей, выявила, что в сентябре 2023 года учащиеся ГБОУ СОШ № 608 отравились из-за нарушений при приготовлении пищи, а также несоответствия условий хранения продуктов, допущенных поставщиком питания АО "Комбинат питания "Кировский".

В результате проверки было возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с поставщика питания в пользу пострадавшего школьника. Суд удовлетворил требования прокурора, и в пользу ребенка было взыскано 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру