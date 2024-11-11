Суд оставил в силе приговор гражданке РФ и США по делу о госизмене

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил в силе приговор гражданке РФ и США Ксении Карелиной, которую признали виновной по делу о государственной измене, об этом 11 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката женщины Михаила Мушаилова.

В августе 2024 года суд в Екатеринбурге приговорил 33-летнюю Ксению Карелину к 12 годам колонии по делу.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), жительница Лос-Анджелеса с февраля 2022 года проводила сборы денег для украинской организации, на которые покупались различные вещи для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суд оставил приговор женщине в силе, однако, по словам адвоката, судья постановила вернуть мобильный телефон осужденной. В остальном никаких изменений нет.

Фото: ЗАКС.Ру