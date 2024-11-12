"Аэрофлот" обязали выплатить компенсацию пассажирке за аннулированные билеты

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по гражданскому делу по иску Общероссийского союза общественных объединений "Союз потребителей Российской Федерации", действовавшего в интересах Дарьи Гончарук, к ПАО "Аэрофлот", об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, в октябре прошлого года Гончарук купила авиабилеты на рейс Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург стоимостью более 39 тысяч рублей. Однако спустя несколько дней, 24 октября, "Аэрофлот" аннулировал бронирование, ссылаясь на технический сбой, повлиявший на формирование тарифов, якобы они были некорректные.

Суд пришел к выводу, что предложенные "Аэрофлотом" условия продажи билетов были публичной офертой, включавшей все существенные условия, включая цену. В связи с этим одностороннее аннулирование билетов признано неправомерным. По мнению суда, Гончарук не могла предположить заниженность тарифов и не была информирована о возможных сбоях. Также ПАО "Аэрофлот" не предоставило доказательства технического сбоя.

Суд взыскал с ПАО "Аэрофлот" компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также штраф в размере 7,5 тысяч рублей. Дополнительно компания обязана выплатить штраф в аналогичном размере в пользу Союза потребителей.

Фото: ЗАКС.Ру