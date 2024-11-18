Акции в память о погибших прошли в Петербурге и Ленобласти

В различных районах Петербурга и Ленинградской области прошли мероприятия, посвященные памяти жертв ДТП и привлечению внимания к вопросам безопасности на дорогах, сообщили 18 ноября в пресс-службе Госавтоинспекции.

В Красногвардейском районе сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в панихиде, которая состоялась в местном храме. Вместе с прихожанами и священнослужителями они почтили память водителей и пешеходов, погибших в дорожных авариях.

В Кронштадтском районе юные инспекторы движения (ЮИД) провели акцию, вручая пешеходам белых журавлей, сделанных своими руками. Эта символическая акция напомнила прохожим о ценности человеческой жизни.

На набережной Лейтенанта Шмидта школьники из Василеостровского района выстроились вдоль дороги с плакатами и листовками, призывая водителей соблюдать Правила дорожного движения. Ребята напомнили, что именно следование ПДД является основой безопасности и сохранения жизни на дорогах.

В Тосненском районе сотрудники Госавтоинспекции посетили местный Центр крови, где сдали донорскую кровь для помощи пострадавшим в ДТП и всем нуждающимся.

фото Госавтоинспекции