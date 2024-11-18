Председателю СЖР в Петербурге начали угрожать гипнозом и иском на 50 млн рублей

Главе Союза журналистов России в Петербурге Дмитрию Шериху начали угрожать последователи экстрасенса Анатолия Кашпировского, об этом 18 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на самого Шериха.

Ранее Шерих направил обращение начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину из-за инцидента между журналистами и сотрудниками некой охранной организации, которые работали во время выступления Анатолия Кашпировского 15 ноября.

На встрече из рук оператора телеканала пытались вырвать камеру, а корреспондента Наталию Графчикову вытолкали из зала после попыток задать вопрос.

Угрозы Дмитрию Шериху начали поступать сначала в комментариях "ВКонтакте", а затем в Telegram-канале СЖР. Некоторые комментарии поступают от человека с ником "Юрий Мамаев", точно так же зовут племянника Кашпировского. Он угрожает Шериху гипнозом и судебным иском на 50 млн рублей.

Сам Дмитрий Шерих рассказал, что ему коллеги советовали обратиться в Следственный комитет. Он добавил, что угрозы поступали не только ему, но и члену СЖР Александру Малькевичу, ученому Татьяне Черниговской и другим, которые тоже высказывались против выступления экстрасенса.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Анатолия Кашпировского на соответствие законодательству РФ. Также против выступления экстрасенса высказывался депутат ЗакСа Александр Малькевич.

Фото: сайт Общественной палаты Санкт-Петербурга