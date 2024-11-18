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Новости 17:03

В Петербурге обновили дорожную разметку на 1814 улицах

фото ЗакС политика В Петербурге обновили дорожную разметку на 1814 улицах

В Петербурге завершился сезон обновления дорожной разметки, который длился с апреля по ноябрь. Как сообщили 18 ноября в городском комитете по транспорту, на эти работы было выделено более 1,1 миллиарда рублей.  

За восемь месяцев новая разметка появилась на 1814 улицах, что составляет около 740 тысяч квадратных метров.  

В рамках работ обновили пешеходные переходы, включая новые "зебры", а также разметку на парковочных местах для людей с инвалидностью. В зоне платной парковки восстановили более 15 тысяч квадратных метров разметки.  

В городе традиционно используются белый, жёлтый и синий цвета для нанесения дорожной разметки.

фото пресс-службы комитета по транспорту


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