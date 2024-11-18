В Петербурге обновили дорожную разметку на 1814 улицах

В Петербурге завершился сезон обновления дорожной разметки, который длился с апреля по ноябрь. Как сообщили 18 ноября в городском комитете по транспорту, на эти работы было выделено более 1,1 миллиарда рублей.

За восемь месяцев новая разметка появилась на 1814 улицах, что составляет около 740 тысяч квадратных метров.

В рамках работ обновили пешеходные переходы, включая новые "зебры", а также разметку на парковочных местах для людей с инвалидностью. В зоне платной парковки восстановили более 15 тысяч квадратных метров разметки.

В городе традиционно используются белый, жёлтый и синий цвета для нанесения дорожной разметки.

фото пресс-службы комитета по транспорту