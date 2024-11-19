В Невском районе сняли незаконные рекламные вывески с фасада жилого дома

Судебные приставы обязали частную компанию демонтировать рекламные вывески, незаконно размещенные на фасаде жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 19 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

На фасаде здания были размещены вывески магазинов "Продукты 24", "Изготовление ключей", "Заправка картриджей" и "Ремонт ноутбуков телефонов". Жилкомсервис №2 Невского района, выступивший взыскателем, добился в суде решения о демонтаже конструкций.

Суд обязал компанию в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу убрать все несогласованное оборудование. Приставы предупредили, что за неисполнение предписания фирме грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру