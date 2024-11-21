В Петербурге резко поднялся уровень воды в Неве

Утром 21 ноября уровень воды в Неве стремительно вырос после обмеления реки накануне, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ФБУ "Администрация „Волго-Балт"".

По данным учреждения, на посту у Горного института в 6:44 зафиксировано 105 см выше ординара, к 8:19 – уже 131 см, а к 8:34 – 134 см. Для сравнения, вечером 20 ноября уровень составлял 79 см ниже ординара, что свидетельствует о ночном подъеме воды более чем на 2 метра.

Причиной резкого подъема уровня воды стал ветер южных направлений, который задувает воду из Финского залива в Неву. Стоит отметить, что восточные ветра, наблюдавшиеся вчера, способствуют сгону воды из реки, что и вызвало обмеление.

Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность вблизи набережных и спусков к воде.

Фото: ЗАКС.Ру