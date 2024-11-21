Суд в Петербурге вынес приговор майору МЧС в отставке по делу об убийстве отца

Невский районный суд Петербурга огласил приговор по делу майора областного МЧС в отставке Романа Юрченко, признанного виновным по статье об убийстве, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ), об этом 21 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

События произошли в ночь с 5 на 6 ноября 2023 года. По данным следствия, Юрченко в квартире на Караваевской улице распивал спиртное с отцом. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Потерпевший напал на подсудимого, нанося удары руками и ножом. Испугавшись за свою жизнь, Юрченко сумел обезоружить отца, однако затем нанес ему не менее 12 ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте.

На суде Роман Юрченко вину не признал. Суд, учтя обстоятельства дела, назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. С учетом времени, проведенного в СИЗО, наказание было признано отбытым.

Фото: ЗАКС.Ру