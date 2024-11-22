Суд в Пушкине вынес приговор инспектору полиции за превышение должностных полномочий

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор инспектору патрульно-постовой службы полиции Виталию Васильеву по статье о превышении должностных полномочий (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ), об этом 22 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в 2023 году Васильев прибыл в 4-й отдел полиции для снятия наручников с задержанного, содержавшегося в специальном помещении. Во время исполнения своих обязанностей Васильев применил к задержанному физическую силу. По данным следствия, он нанес потерпевшему удары руками и ногами, а также использовал боевые приемы борьбы, причинив легкий вред здоровью.

На суде Васильев полностью признал свою вину. При вынесении приговора было учтено, что он имеет многочисленные ведомственные и вневедомственные награды за безупречную службу, в том числе медаль "За возвращение Крыма". Также суд отметил аморальное поведение потерпевшего как обстоятельство дела.

Суд приговорил Виталия Васильева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру