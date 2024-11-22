УФССП сообщила об обысках из-за строительства плавучих домов в Галерной гавани

В Петербурге прошли обыски по семи адресам проживания должностных лиц ООО "Марина", сообщило 22 ноября региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Компания организовала строительство плавучих домов в Галерной гавани.

По информации УФССП, обыски проводились с целью изъятия документации, важной для уголовного дела о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Само дело было возбуждено в конце сентября. До этого, в июне, суд наложил запрет на проведение работ на время рассмотрения иска от КГИОП.

После прошедших обысков фигурантов увезли на допрос в Василеостровский районный отдел судебных приставов.

"Исполнительное производство и ход расследования уголовного дела находятся на контроле ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу", — отметили в службе.

Планы появления "плавучего квартала" в Галерной гавани тревожат местных жителей. В августе вице-губернатор Алексей Корабельников заявлял, что никакого жилья "там не будет".

Фото: ЗАКС.Ру