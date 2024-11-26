Осужденный за сожжение чучела в камуфляже активист Игорь Мальцев вышел по УДО

Петербуржец Игорь Мальцев, осужденный по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) на 3 года и 8 месяцев за перформанс с сожжением чучела в камуфляже, освободился из волгоградской колонии, сообщили в Telegram-канале его группы поддержки 26 ноября. В начале месяца суд удовлетворил ходатайство Мальцева об условно-досрочном освобождении.

"Пока не справляюсь с телефонами, сим-картами и не понимаю современной урбанистики. Но теперь все официально", - говорится в сообщении, оставленном, вероятно, самим Мальцевым. Публикация сопровождается песней "Я свободен" в исполнении Сергея Шнурова.

Напомним, осенью 2022 года Василеостровский районный суд Петербурга назначил Мальцеву 3 года и 8 месяцев лишения свободы за перформанс с сожжением чучела в камуфляже. В период Масленицы он со своей знакомой соорудил чучело на льду реки, а затем поджег его. Само действие было запечатлено на видео. Во время судебного следствия некоторые участники процесса заявляли, что его действия были оскорбительными для военнослужащих. Сам Мальцев с таким мнением был не согласен.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру