"Буквоед" объяснил технической ошибкой статус иноагента на книге Окуджавы

Появление пометки о статусе иностранного агента на книге поэта Булата Окуджавы стало следствием технической ошибки, сообщила 27 ноября "Фонтанка" со ссылкой на представителей книжной сети "Буквоед". Накануне внимание к продаже подобного издания привлек бывший депутат Заксобрания Борис Вишневский*.

"Произошла техническая ошибка. <...> Эта книга была в наличии в одном экземпляре, это старое издание", — цитирует издание представителя книготорговой сети.

Собеседник интернет-газеты также отметил, что других книг с неправильной маркировкой в продаже не имеется. Стихи Окуджавы в издании сопровождаются предисловием писателя Дмитрия Быкова**, в силу чего книга должна быть завернута в пленку и снабжена маркировкой "18+" и указанием, что написанное имеет отношение к иностранному агенту. В результате ошибки на книге появилась плашка с указанием на якобы имеющийся у умершего в 1997 году Окуджавы статус иноагента, что не имеет отношения к действительности.

Как рассказал ранее Вишневский*, экземпляр с неправильной маркировкой был куплен в одном из "Буквоедов" в Невском районе Петербурга. Политик предположил, что подобный казус мог быть связан с предисловием Быкова**, и добавил, что попросил покупателя сохранить книгу нераспакованной.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иностранных агентов

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