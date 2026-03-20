Глава Колтушей Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз

Очередное пополнение произошло в семье главы Колтушского поселения Эдуарда Чирко. Сегодня, 20 марта, он сообщил изданию 47news о рождении сына, ставшего 33-го ребенком муниципала. Сейчас у 59-летнего мужчины 19 сыновей и 14 дочерей.

Глава поселения рассказал изданию, что новорожденный появился на свет в Петербурге, в роддоме № 6 имени Снегирева. Он уточнил, что сам является выпускником этого медучреждения. Мать ребенка - 35-летняя женщина. Почти все дети Чирко появились биологическим путем: один из них приемный, еще двое родились с помощью ЭКО.

В мае 2025 года совет депутатов Колтушского поселения, главой которого является Чирко, присвоил ему звание "Отец-герой". Тогда в семье родился 31-й ребенок. Отметим, это звание учредили за месяц до награждения муниципала. Звание предусматривает ежемесячные выплаты многодетным отцам в размере 5 тысяч рублей. Присвоение "звания" Чирко раскритиковала глава комитета Государственной думы Нина Останина.

