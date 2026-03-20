Беглов ухудшил позиции в двадцатке самых обсуждаемых в соцсетях губернаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам февраля занял 19-е место в двадцатке самых упоминаемых в социальных медиа глав регионов, подсчитала "Медиалогия". В январе градоначальник был 18-м по счету.

Первое место в списке занял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Второе место досталось мэру Москвы Сергею Собянину, третье — главе Чечни Рамзану Кадырову. Состав первой тройки за прошедший месяц не изменился, однако в январе лидировал Кадыров, а Гладков занимал третью позицию.

Кроме Беглова, из числа глав регионов Северо-Западного федерального округа в топ-20 также попали губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Первый из них улучшил свою позицию за месяц, поднявшись с 15-го на 14-е место. В отличие от Филимонова, Дрозденко ухудшил результат, переместившись с 13-го на 18-е место.

Ранее по итогам февраля "Медиалогия" представила рейтинги упоминаемости в СМИ глав регионов и спикеров региональных парламентов. Беглов занял восьмое место, утратив три позиции за месяц. Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский также ухудшил свой результат. Он стал вторым, при этом месяцем ранее он занимал первое место в списке.

