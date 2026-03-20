На Свердловской набережной высадят цветник в виде герба Мариуполя

В Петербурге на Свердловской набережной планируют обустроить цветник в форме герба города-побратима Мариуполя, сообщили в пресс-службе Смольного 20 марта. Комитет по благоустройству планирует высадить тематические цветочные композиции в зеленых зонах города, посвященные Году единства народов России.

Композицию на Свердловской набережной создадут как "дань уважения к нашему городу-побратиму". В оформлении цветника планируется использовать голубые агератумы и серебристые листья цинерарии, которые изобразят центральную часть герба с якорем, символизирующим морской порт города. Для боковых лент герба используют красные колеусы. На гербе Мариуполя также есть золотая корона - ее украсят с помощью бархатцев желтых оттенков.

Новые тематические цветники появятся и в других районах Петербурга. В сквере Героев-Ижорцев в Колпино высадят цветник "Голубь мира", символизирующий идею гармонии и согласия. В Красносельском районе на улице Германа появится композиция в виде фигур двух людей, выполненных в цветах российского флага и соединенных в знак бесконечности. В Ломоносове на Дворцовом проспекте также появится композиция из трех фигур, взявшихся за руки. Для нее используют красные и белые бегонии, голубые агератумы и мраморную крошку. В цвет триколора также покрасят зеленые зоны в Павловске, Пушкине и Сестрорецке.

Во вторник глава комблага Сергей Петриченко также рассказал об общественных обсуждениях по проекту обновления зеленой зоны в сквере Рудольфа Фурманова на берегу Малой Невки. По планам комитета, на территории сквера высадят клены, сирень, разобьют цветники и установят новые скамейки.

