Суд в Ленобласти назначил условные сроки за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Всеволожский городской суд вынес приговор семи обвиняемым по делу о фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции, об этом 29 ноября сообщали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Всего фигурантов семь, среди них есть и врачи. По версии следствия, Юлия Николаева, Наталья и Алексей Ермолаевы, Павел Логвин, Олеся Добрева, Татьяна Этманова и Ирина Якимова смогли получить доступ к базе, где фиксируются прививки от коронавируса.

После этого фигуранты искали тех, кто прививку не сделал, и предлагали им фиктивную вакцинацию за деньги. Уголовное дело возбудили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ).

Все семь фигурантов получили условные сроки от трех до четырех лет с испытательным сроком от трёх до трёх с половиной лет.

Напомним, что в Петербурге задержали фигуранта дела о хищении на госконтракте в Якутии. С его участием были похищены 316 млн рублей во время борьбы с коронавирусом.

Фото: ЗАКС.Ру